Здесь собраны лучшие предложения онлайн кредитования в Казахстане. Только проверенные МФО.

Здесь собраны лучшие предложения онлайн кредитования в Казахстане. Только проверенные МФО.

10000-130000 ₸ ставка 0,01-2 % Решение 7 минут срок 1-30 дней от 18 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности Новое МФО 150000-1500000 ₸ ставка 0,12-0,12 % Решение 15 минут срок 90-730 дней от 21 до 68 лет на личную карту, счет - IBAN, наличные. Оформить Особенности без отказов 10000-130000 ₸ ставка 0,6-2 % Решение 10 минут срок 5-45 дней от 18 до 55 лет счет - IBAN Оформить Особенности Новое МФО 7000-200000 ₸ ставка 0-0,19 % Решение 10 минут срок 5-30 дней от 18 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 5000-300000 ₸ ставка 1,51-3 % Решение 20 минут срок 5-30 дней от 19 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 5000-300000 ₸ ставка 0-0,19 % Решение 10 минут срок 5-30 дней от 19 до 75 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 5000-300000 ₸ ставка 0-0,19 % Решение 15 минут срок 5-30 дней от 18 до 63 лет на личную карту, счет - IBAN, наличные. Оформить Особенности 1000-200000 ₸ ставка 2-2 % Решение 10 минут срок 7-21 дней от 20 до 75 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 7000-200000 ₸ ставка 0-0,19 % Решение 15 минут срок 12-61 дней от 21 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN, на счет АО "Каз Почты". Оформить Особенности 10000-250000 ₸ ставка 0,27-0,27 % Решение 15 минут срок 7-31 дней от 18 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 7000-250000 ₸ ставка 0,19-1,5 % Решение 10 минут срок 7-31 дней от 21 до 58 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности 5000-200000 ₸ ставка 1-1,8 % Решение 10 минут срок 7-21 дней от 23 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN, наличные, счет Beeline. Оформить Особенности 7000-150000 ₸ ставка 0,01-0,27 % Решение 15 минут срок 7-31 дней от 20 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности Без отказов 5000-150000 ₸ ставка 0-0,19 % Решение 10 минут срок 5-30 дней от 18 до 65 лет на личную карту, счет - IBAN Оформить Особенности

Об онлайн сервисе NaCredit.kz

NaCredit.kz – сайт для тех, кто хочет получить быстрый займ в лицензированной МФО Казахстана на сумму до 300 000 тенге. Возвратить деньги нужно будет в течение ближайшего месяца. Взять безотказный микрокредит также можно на срок до 24 месяцев.

Для подачи первой заявки понадобится только паспорт и IBAN-счет. Со страниц нашего сервиса вы можете безопасно перейти на сайт выбранной МФО по прямой ссылке. Без риска оказаться на фишинговом ресурсе, имитирующем официальный портал кредитора.

Что такое кредит онлайн на карту?

Микрозаймы – безотказные кредиты, перечисляемые на карты клиентов моментальными банковскими переводами. Получить деньги на счет можно, заполнив онлайн заявку на сайте МФО, не покидая дома.

С момента регистрации до зачисления финансовых средств на карточки категорий Maestro, Mastercard и VISA обычно проходит не более получаса.

В отличие от банков Казахстана, МФО кредитуют людей, не имеющих официального места работы, с плохой кредитной историей, без многочисленных документов (необходим только паспорт). Деньги в долг предоставляются на любые цели и круглосуточно.

Основные требования к заемщику

Онлайн кредиты в Казахстане предоставляются кандидатам, соответствующим следующим требованиям:

Национальность

Взять онлайн займ на карту может любой гражданин Казахстана. Ваш регион прописки и место фактического проживания не важны.

Вы можете находиться, например, в Алматы, быть зарегистрированы в Зайсане, и получить микрокредит от МФО, офис которой располагается в Ленгере. Это возможно благодаря тому, что заем предоставляется через интернет.

Возраст

Микрофинансовые организации предоставляют кредиты заемщикам с 18 лет или с 21 года. Оформить займ онлайн до совершеннолетия не получится ни в одной лицензированной МФО.

Стандартная максимальная возрастная граница – 65 лет или 75 лет.

Трудоустройство

Источник дохода у заемщика должен быть обязательно. Но в отличие от банков, МФО не требуют, чтобы работа была официальной. Вы можете быть самозанятым, находиться в декрете или, например, на пенсии. Проходить обучение в ВУЗе.

Кредитная история

Взять кредит онлайн на карту с испорченной КИ не составит труда. Но есть несколько ограничений:

Текущие займы не должны быть просрочены;

Прежние просроченные кредиты должны быть закрыты.

Наличие записей о ранее допускаемых нарушениях финансовой дисциплины – не повод для отказа в деньгах.

Что потребуется для оформления займа?

Получить деньги онлайн на банковскую карту можно, если у вас есть:

Паспорт

Реквизиты паспорта необходимо указывать обязательно. Другое удостоверение личности оформить заявку на займ не позволит.

IBAN счет

Уточнить его можно, связавшись со своим обслуживающим банком или через его мобильное приложение. Номер банковского счета указывается в формате KZХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.

Именная банковская карта

Кредит онлайн можно взять на зарплатную карту. Учтите, что некоторые микрофинансовые организации требуют, чтобы первый займ обязательно оформлялся на IBAN счет. «Пластик» должен быть именным и выданным самому подателю заявки на займ.