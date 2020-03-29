Кредит онлайн на карту
Здесь собраны лучшие предложения онлайн кредитования в Казахстане. Только проверенные МФО.
Кредит онлайн на карту
Здесь собраны лучшие предложения онлайн кредитования в Казахстане. Только проверенные МФО.
ставка 0,01-2 %
Решение 7 минут
срок 1-30 дней
от 18 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0,12-0,12 %
Решение 15 минут
срок 90-730 дней
от 21 до 68 лет
на личную карту, счет - IBAN, наличные.
ставка 0,6-2 %
Решение 10 минут
срок 5-45 дней
от 18 до 55 лет
счет - IBAN
ставка 0-0,19 %
Решение 10 минут
срок 5-30 дней
от 18 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 1,51-3 %
Решение 20 минут
срок 5-30 дней
от 19 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0-0,19 %
Решение 10 минут
срок 5-30 дней
от 19 до 75 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0-0,19 %
Решение 15 минут
срок 5-30 дней
от 18 до 63 лет
на личную карту, счет - IBAN, наличные.
ставка 2-2 %
Решение 10 минут
срок 7-21 дней
от 20 до 75 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0-0,19 %
Решение 15 минут
срок 12-61 дней
от 21 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN, на счет АО "Каз Почты".
ставка 0,27-0,27 %
Решение 15 минут
срок 7-31 дней
от 18 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0,19-1,5 %
Решение 10 минут
срок 7-31 дней
от 21 до 58 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 1-1,8 %
Решение 10 минут
срок 7-21 дней
от 23 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN, наличные, счет Beeline.
ставка 0,01-0,27 %
Решение 15 минут
срок 7-31 дней
от 20 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
ставка 0-0,19 %
Решение 10 минут
срок 5-30 дней
от 18 до 65 лет
на личную карту, счет - IBAN
Об онлайн сервисе NaCredit.kz
NaCredit.kz – сайт для тех, кто хочет получить быстрый займ в лицензированной МФО Казахстана на сумму до 300 000 тенге. Возвратить деньги нужно будет в течение ближайшего месяца. Взять безотказный микрокредит также можно на срок до 24 месяцев.
Для подачи первой заявки понадобится только паспорт и IBAN-счет. Со страниц нашего сервиса вы можете безопасно перейти на сайт выбранной МФО по прямой ссылке. Без риска оказаться на фишинговом ресурсе, имитирующем официальный портал кредитора.
Что такое кредит онлайн на карту?
Микрозаймы – безотказные кредиты, перечисляемые на карты клиентов моментальными банковскими переводами. Получить деньги на счет можно, заполнив онлайн заявку на сайте МФО, не покидая дома.
С момента регистрации до зачисления финансовых средств на карточки категорий Maestro, Mastercard и VISA обычно проходит не более получаса.
В отличие от банков Казахстана, МФО кредитуют людей, не имеющих официального места работы, с плохой кредитной историей, без многочисленных документов (необходим только паспорт). Деньги в долг предоставляются на любые цели и круглосуточно.
Основные требования к заемщику
Онлайн кредиты в Казахстане предоставляются кандидатам, соответствующим следующим требованиям:
Национальность
Взять онлайн займ на карту может любой гражданин Казахстана. Ваш регион прописки и место фактического проживания не важны.
Вы можете находиться, например, в Алматы, быть зарегистрированы в Зайсане, и получить микрокредит от МФО, офис которой располагается в Ленгере. Это возможно благодаря тому, что заем предоставляется через интернет.
Возраст
Микрофинансовые организации предоставляют кредиты заемщикам с 18 лет или с 21 года. Оформить займ онлайн до совершеннолетия не получится ни в одной лицензированной МФО.
Стандартная максимальная возрастная граница – 65 лет или 75 лет.
Трудоустройство
Источник дохода у заемщика должен быть обязательно. Но в отличие от банков, МФО не требуют, чтобы работа была официальной. Вы можете быть самозанятым, находиться в декрете или, например, на пенсии. Проходить обучение в ВУЗе.
Кредитная история
Взять кредит онлайн на карту с испорченной КИ не составит труда. Но есть несколько ограничений:
- Текущие займы не должны быть просрочены;
- Прежние просроченные кредиты должны быть закрыты.
Наличие записей о ранее допускаемых нарушениях финансовой дисциплины – не повод для отказа в деньгах.
Что потребуется для оформления займа?
Получить деньги онлайн на банковскую карту можно, если у вас есть:
- Паспорт
Реквизиты паспорта необходимо указывать обязательно. Другое удостоверение личности оформить заявку на займ не позволит.
- IBAN счет
Уточнить его можно, связавшись со своим обслуживающим банком или через его мобильное приложение. Номер банковского счета указывается в формате KZХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.
- Именная банковская карта
Кредит онлайн можно взять на зарплатную карту. Учтите, что некоторые микрофинансовые организации требуют, чтобы первый займ обязательно оформлялся на IBAN счет. «Пластик» должен быть именным и выданным самому подателю заявки на займ.
Кредит не получится оформить на счет или карточку, которые предназначены для перечисления пенсий, стипендий и других социальных выплат. Так как в дальнейшем сама МФО, не дождавшись возврата долга, не сможет списать с такого счета или карты деньги.
Процесс оформления Online заявки на займ
Лучшие МФО Казахстана позволяют оформить онлайн кредит на карту за 10-15 минут в 4 этапа.
Шаг №1
Изучите условия микрокредитования. Обратите внимание на доступные при первом и дальнейшем обращениях суммы, процентную ставку, сроки возврата, наличие/отсутствие пролонгации, величину штрафных санкций.
Шаг №2
Выберите параметры кредитования, используя онлайн-калькулятор – срок и сумму. Посмотрите величину переплаты. Заполните онлайн анкету. Процесс оформления – пошаговый, поэтому ошибку допустить невозможно.
Шаг №3
Укажите платежные реквизиты в анкете. И IBAN счет, и карточку нужно будет верифицировать: МФО заморозит минимальную сумму в пару тенге. Вам, в специальной строке на сайте кредитора, нужно указать точную сумму заморозки.
Шаг №4
Получите решение по займу – в СМС, на э-мейл. Если ответ положительный, примите электронное соглашение, кликнув «Согласен» на странице с его условиями. Заранее прочитайте текст договора. МФО отправит вам деньги после удаленного подписания документов.
Сроки зачисления средств
Срок получения денег от МФО зависит от выбранного способа:
- На банковский счет. Финансы переводятся в течение рабочего дня;
- На банковскую карту. Деньги отправляются незамедлительно. Многие МФО переводят займы на счета карт круглосуточно;
- На счет через Казпочту. Займы перечисляются в рабочее время. Получить средства можно в любом подразделение Почты по всему Казахстану.
Условия перевода займа нужно уточнять на сайте МФО.
Как не получить отказ в микрокредите?
Не соблюдая указанные правила, вы допускаете те распространенные ошибки, которые приводят к отказу в микрокредитах чаще всего.
Если вы не хотите столкнуться с отказом в кредитовании, придерживайтесь наших рекомендаций:
- Указывайте в анкете достоверные, актуальные и подробные данные. Вся информация проверяется, даже если на сайте кредитора указывается обратное;
- Не допускайте многочисленных ошибок. МФО с недоверием относятся к тем, что не способен написать свои ФИО или, например, должность, правильно. Это указывает на излишнюю поспешность или просто неадекватное состояние кандидата;
- Не скрывайте сведения о текущих задолженностях. Ваша КИ будет проверена обязательно. В отличие от обмана, наличие вовремя погашаемого займа МФО готовы «простить»;
- Запрашивайте адекватную сумму. В особенности, если у вас уже есть кредитные обязательства. Сумма должна быть такой, чтобы после оплаты займа денег хватало на «нормальное проживание».
Что такое и зачем нужна пролонгация?
Пролонгация – перенос даты оплаты кредита на другой день. Продлить микрозайм можно ограниченное или неограниченное количество раз. Максимальный период одной пролонгации – тот, на который ссуда бралась изначально.
Условия:
- Процентная ставка не повышается (исключение – займы под 0% в сутки);
- Оплачиваются уже начисленные проценты;
- Внести деньги на счет можно любым методом, предлагаемым МФО или только онлайн;
- Пени и штрафы не применяются.
Пролонгация активируется через Личный кабинет (специальная кнопка) или автоматически (когда дата оплаты по договору проходит, а на счете находится сумма, которой хватит для погашения только процентов).
Грейс-период – трехдневный срок, в течение которого оплатить долг по фактически просроченному кредиту можно без санкций. В отличие от пролонгации, предоставляется МФО достаточно редко.
Советы от NaCredit
У вас не возникнет проблем с микрокредитованием, если вы будете придерживаться наших советов:
- Относитесь к микрозайму также серьезно, как к кредиту от банка. Последствия невыплаты не менее тяжкие;
- Берите только ту сумму, которую сможете вернуть вовремя;
- Отключайте VPN на устройстве, с которого заполняете заявку на займ. При активированном VPN у МФО отсутствует возможность проследить ваше «пользовательское поведение» на сайте. Не получив данные о нем, кредитор может отказать вам;
- Подача заявок в несколько микрофинансовых компаний одновременно или подряд ухудшит КИ;
- Следите за тем, чтобы дата оплаты кредита не выпадала на выходной день. В субботу-воскресенье деньги могут не поступить на внутренний счет МФО (возникнет просрочка). Оплачивать долг придется заранее, например, в пятницу или ранее;
- В кредитном договоре могут быть скрытые условия. Параметры микрокредитования могут быть иные, чем указано на веб-страницах сайта;
- Если вы не можете вернуть весь долг вовремя, оплачивайте проценты – используйте пролонгацию;
- С первого дня просрочки, бесплатный кредит под 0% перестает быть таковым. Ко всей сумме применяется базовая процентная ставка.
Если у вас возникла проблема с займом, которую вы не можете решить самостоятельно — всегда звоните на Горячую линию МФО или пишите в онлайн-чат. Там работают финансовые специалисты, которые могут вам помочь. Не пытайтесь скрыться от кредитора, звонки начнут поступать не только вам, но и всем контактным лицам, работодателю, друзьям из социальных сетей.
Юридическая информация и документы партнеров
Юридическое название: ТОО «МО «Kredit Seven Kazakhstan)»
Дата регистрации: 25/06/2020
Регистрационный № Нацбанка РК: № 02.М.20.010 от 25.06.2020 г.
Код БИН: 200340016315
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Жибек Жолы 135, блок 1, офис 1082
Телефон: 77007771707
Email: info@creditplus.kz
Юридическое название: ТОО "Kaz Credit Line"
Дата регистрации: 19/07/2013
Регистрационный № Нацбанка РК: № 05.13.001 oт 27.11.2013 г.
Код БИН: 130740015851
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Монгольская 44
Телефон: 77273551010
Email: info@mfo.kz
Юридическое название: ТОО «МФО «СиСиЛоун.кз»
Дата регистрации: 21/10/2015
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 151040016751
Юридический адрес: г.Алматы, ул. Муратбаева 180 офис 405
Телефон: 8-800-080-5585
Email: info@ccloan.kz
Юридическое название: ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»
Дата регистрации: 03/10/2013
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 131040003706
Юридический адрес: г. Алматы, улица Наурызбай батыра 8, БЦ Коба, 5 этаж
Телефон: 77272251427
Email: support@moneyman.kz
Юридическое название: ТОО «Creditum»
Дата регистрации: 02/06/2017
Регистрационный № Нацбанка РК: № 05.17.012 от 10.11.2017 г.
Код БИН: 170640002407
Юридический адрес: г. Алматы, пр.Сейфуллина, 410/78, кв.офис офис 512
Телефон: 77750319000
Email: info@koke.kz
Юридическое название: ТОО «SOFI FINANCE»
Дата регистрации: 31/10/2019
Регистрационный № Нацбанка РК: № 05.19.013 от 11.12.2019 г.
Код БИН: 191040034995
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, пр.Достық, 210, (2-Ой Блок), 12 Этаж
Телефон: 77780965555
Email: info@tengo.kz
Юридическое название: ТОО «Деньги Населению»
Дата регистрации: 05/07/2012
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 120740002769
Юридический адрес: г. Костанай, Костанайская область, улица Амангельды, дом 46
Телефон: 77007007707
Email: info@dengiclick.kz
Юридическое название: ТОО «Займер»
Дата регистрации: 18/06/2015
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 150640017779
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Райымбека, 208 А, кв 222
Телефон: 77750300247
Email: support@zaimer.kz
Юридическое название: ТОО "Ifinance"
Дата регистрации: 28/04/2016
Регистрационный № Нацбанка РК: № 05.19.020 от 26.12.2019 г.
Код БИН: 160440030661
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул.Толе Би, 265
Телефон: 88000805005
Email: help@turbomoney.kz
Юридическое название: ТОО «Aventus Kazakhstan»
Дата регистрации: 27/10/2016
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 161040026502
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Богенбай батыр 256А.
Телефон: 77071010300
Email: info@kredit7.kz
Юридическое название: ТОО «Gofingo»
Дата регистрации: 25/09/2018
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 180940029213
Юридический адрес: г. Алматы, пр. Райымбека, 348/1 офис 219
Телефон: 77787460099
Email: info@gofingo.kz
Юридическое название: ТОО «Friendly Finance Kazakhstan»
Дата регистрации: 23/12/2016
Регистрационный № Нацбанка РК: № 05.19.028 от 30.12.2019 г
Код БИН: 161240019458
Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский р-н, Бульвар Бухар Жырау, 26/1, кв.7
Телефон: 77059251717
Email: help@mycredit.kz
Юридическое название: ТОО "КРЕДИТСМАРТ"
Дата регистрации: 01/01/2019
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 190140000119
Юридический адрес: г. Алматы, Алмалинский район, улица Джумалиева к, 86
Телефон: 77071001001
Email: info@100tenge.kz
Юридическое название: ТОО «Smart Finance»
Дата регистрации: 27/05/2019
Регистрационный № Нацбанка РК: Нет информации
Код БИН: 190540026513
Юридический адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, пр.Достық, 192/2
Телефон: 77079009080
Email: info@money-express.kz
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